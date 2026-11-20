Восемь регионов России вошли в пилотный проект по доставке грузов беспилотниками

Восемь российских регионов примут участие в эксперименте по доставке грузов беспилотниками. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин. В пилотный проект вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская, Рязанская, Сахалинская области, Татарстан, Якутия и Приморский край.

Участников эксперимента отобрали по результатам оценки 18 заявок. На выбранных маршрутах будут отрабатывать регулярную доставку продуктов, посылок, лекарств и других грузов. Особое внимание будет уделено труднодоступным населенным пунктам, где дроны могут стать дополнительным способом снабжения.

«Ключевая цель проекта – систематизировать и консолидировать опыт, успешные практики и компетенции, накопленные в ходе экспериментов последних лет, и сформировать экономически эффективную, масштабируемую модель развития беспилотной логистики», – подчеркнул Никитин. По его словам, отработка модели будет вестись «на конкретных маршрутах в регионах совместно с крупными заказчиками, российскими эксплуатантами и производителями беспилотников».

Проект продлится до конца 2027 года.

Для мониторинга полетов задействуют систему идентификации на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». К этой системе уже подключены 2,4 тыс. гражданских авиабеспилотников, уточнил глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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