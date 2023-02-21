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Вторник, 21 февраля 2023, 14:04 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В начале XIX века бюджет Екатеринбурга составлял меньше 5000 рублей

Факт № 31. Двести лет назад городской бюджет Екатеринбурга был очень скромен. Например, в 1807 году доходы составляли 4840 рублей, в 1815 г. – 6916 рублей, а спустя еще шесть лет в 1821-м – всего 7230 рублей. Основными источниками пополнения городской казны были сборы с разных зданий, принадлежавших городу, с общественного имущества и налоги с купцов и промышленников. Бюджет составлялся с откровенным дефицитом.

Расходы делились на «обязательные» и «необязательные». К первым относились содержание городского общественного управления, городских общественных зданий и памятников, учебных и благотворительных заведений, уплаты сумм по городским займам и обязательствам, затраты на воинский постой, отопление и освещение тюрьмы, содержание полиции и пожарной команды, расходы на благоустройство города. Отметим, что бюджет Екатеринбурга на 2023 год утвержден в размере 64,2 млрд рублей.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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