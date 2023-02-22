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Среда, 22 февраля 2023, 15:39 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Ко дню распада СССР горсовет Свердловска насчитывал почти 200 депутатов

Факт № 32. Последний, двадцать первый, созыв Свердловского городского совета был избран в 1990 году. Примечательно, что за один день выбрать депутатов по всем округам не удалось – местами не был преодолен существовавший в те времена низший порог явки. После повторного голосования 18 марта 1990 года были избраны 128 депутатов. После нескольких туров довыборов численность горсовета возросла до 196 человек.

Депутаты работали на неосвобожденной основе, то есть совмещали думскую деятельность с основной. Большую часть из них составляли представители промышленных предприятий, но были также работники образования, культуры, здравоохранения и даже командир отряда ОМОН. Этому созыву пришлось с нуля создавать новую систему социальной защиты свердловчан. В 1991 году по инициативе горсовета в Свердловске был создан центр социальной помощи малообеспеченным гражданам, а 26 марта того же года открылся первый в городе магазин для малоимущих. Этот же созыв в сентябре 1991 года принял решение о переименовании Свердловска в Екатеринбург.

© 2023, РИА «Новый День»

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