300 фактов о Екатеринбурге. Ебург, Екб, Екат

Факт № 34. Как и многие другие города с длинными названиями, Екатеринбург получил несколько неформальных вариантов своих имен. Суровое «Ебург», например, больше в ходу у самих уральцев. Так называется и роман Алексея Иванова, который не лишен известной доли историзма (он рассказывает о периоде после перестройки и о 90-х).

Екб – наиболее распространенное письменное сокращение, которое можно встретить в Рунете, если речь заходит о Екатеринбурге, а вот в устной речи этот набор букв встречается редко.

Жители центральной России, особенно двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, как правило, называют Екатеринбург Екатом, а вот у самих горожан это сокращение-упрощение не в ходу.