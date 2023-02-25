300 фактов о Екатеринбурге. Бывший мэр города – иноагент

Факт № 35. В 2013 году мэром Екатеринбурга стал Евгений Ройзман*: оппозиционный политик в предвыборную гонку сам обошел дворы и смог победить скучного и неинтересного Якова Силина, фотографиями которого были обклеены все заборы и фонари. После этих выборов главу горожане уже не избирали – на смену народным выборам пришло назначение мэров депутатами. А спустя несколько лет Евгения Ройзмана* признали иноагентом. Пока это единственный в России бывший мэр миллионника с таким статусом.

Это могло бы усложнить жизнь юристам ратуши, дело в том, что на третьем этаже городской администрации находится галерея бронзовых барельефов всех глав Екатеринбурга. Но оказалось, что Ройзман такого барельефа не удостоился – место для него готовили, но изваяние так и не повесили.