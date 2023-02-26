300 фактов о Екатеринбурге. Здесь дольше всех в мире показывали фильм «Титаник»

Факт № 36. Екатеринбургский кинотеатр «Салют» в 1998 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый долгий прокат фильма «Титаник». Голливудскую мелодраму с молодыми Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет екатеринбуржцы смотрели на большом экране в течение 1 года и 7 месяцев.

Причина была банальна: всего за два месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов (а фильм в городе показывал только «Салют»), и прокатчики приняли решение подарить городскому кинотеатру копию фильма. После этого «Салюту» не надо было отдавать 50% выручки правообладателям, поэтому держать фильм в прокате как можно дольше стало невероятно выгодно. Именно заработанные на «Титанике» деньги спасли кинотеатр от закрытия в тяжелые 90-е.

Кино в «Салюте» показывали до февраля 2020 года. Сейчас в здании бывшего кинотеатра располагается муниципальный образовательный центр.