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Понедельник, 27 февраля 2023, 14:32 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: город считается третьей театральной столицей России

Факт № 37. В Екатеринбурге сегодня работает девять профессиональных муниципальных и областных театров, а если считать все частные и любительские – их количество приближается к 50. По этому критерию город занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга городов с самой высокой посещаемостью театров (по версии «Турстата»). Больше всего зрители любят Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музкомедии, филармонию, театр драмы, Камерный театр, Уральский театр эстрады, Екатеринбургский театр кукол и «Коляда-театр».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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