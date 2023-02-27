300 фактов о Екатеринбурге: город считается третьей театральной столицей России

Факт № 37. В Екатеринбурге сегодня работает девять профессиональных муниципальных и областных театров, а если считать все частные и любительские – их количество приближается к 50. По этому критерию город занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга городов с самой высокой посещаемостью театров (по версии «Турстата»). Больше всего зрители любят Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музкомедии, филармонию, театр драмы, Камерный театр, Уральский театр эстрады, Екатеринбургский театр кукол и «Коляда-театр».