300 фактов о Екатеринбурге. Неудавшийся арест Дэвида Боуи на перроне

Факт № 39. Легендарный британский рок-музыкант Дэвид Боуи посещал Урал лишь однажды, и то проездом во время путешествия из Японии в Москву. В 1973 году страдающий аэрофобией певец пересекал Советский Союз по Транссибирской магистрали. Во время стоянки в Свердловске произошел неприятный инцидент. Музыкант по просьбе личного фотографа вышел на перрон, чтобы прогуляться на камеру по городу, известному как место расстрела последнего русского царя. Внезапно к ним подошли люди в форме и потребовали отдать фотопленку.

Репортер агентства United Press International Роберт Мусел, путешествовавший с Боуи, описывал этот случай в своем репортаже так: «Русские объяснили, что мы можем пользоваться фотоаппаратами, только если не будем фотографировать военные объекты. Когда мы фотографировались на вокзале Свердловска, к нам подошел человек в темных очках и кожаной штормовке и потребовал нашу пленку. Мы отказали. Я решил, что у нас начнутся неприятности, но тут поезд тронулся, и мы заскочили в вагон. Я думаю, что это был человек из КГБ».

У барабанщика Джеффри Маккормака остались другие впечатления от этого эпизода. Впоследствии он рассказывал, что рок-звезду от ареста спасли проводницы: «Две хрупкие девочки героически заблокировали дверь в поезд, пока он не набрал скорость и не покинул станцию».

Подробнее о коротком визите Дэвида Боуи в советский Свердловск можно почитать тут.