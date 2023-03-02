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Четверг, 2 марта 2023, 13:29 мск

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300 фактов о Екатеринбурге. Как пристраивали общественный туалет у резиденции губернатора

Факт № 40. В Екатеринбурге долгие годы в самом центре города, в красивом здании, примыкающем к резиденции губернатора, находился общественный туалет. Это был едва ли не единственный «капитальный» туалет в городе. В середине 2010-х функционировать он перестал, с 2017 года начался поиск нового собственника и новой идеи для этого места. Его хотели выкупить областные власти, потом он оказался в собственности мэрии.

Здание взяли в аренду бизнесмены, чтобы открыть там кафе или бар, затем обсуждался вариант с кальянной. В итоге оно до сих пор пустует. Огромная надпись, напоминающая о бывшем назначении постройки, пропала. Проблема с туалетами в центре города сохранилась, но кажется, прежний функционал сюда возвращать не планируют.

© 2023, РИА «Новый День»

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