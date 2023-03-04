300 фактов о Екатеринбурге: во время войны через Кольцово проходила трасса для перегонки американских самолетов

Факт № 42. Датой зарождения гражданской авиации в Свердловске можно считать 1928 год, когда началось строительство первого аэродрома на месте, где сейчас располагается аэропорт Кольцово. В 1941 году за три месяца здесь возвели взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием длиной 1000 метров. А в 1943 году появилось Свердловское объединенное авиапредприятие, из которого позднее выделятся авиакомпания «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово.

Но на время войны развитие гражданской авиации поставили на паузу. Через Кольцово проходила воздушная трасса между Аляской и СССР для перегонки американских самолетов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза.

Маршрут авиаперегона

За аэропортом было закреплено звено тяжелых самолетов Ли-2. После победы в 1945 году на этих же самолетах были выполнены первые пассажирские рейсы в Казань, Москву, Уфу, Куйбышев, Саратов, Волгоград, Минводы.