300 фактов о Екатеринбурге. Абажуры Тимофея Ради были под запретом

Факт № 44. С 2013 года в Екатеринбурге существует уютная ламповая традиция. Уличный художник Тимофей Радя каждую зиму вешает абажуры на фонари около оперного театра, а ближе к весне снимает их.

Традиция пришлась по душе горожанам, однако поначалу художнику запрещали надевать абажуры на фонари. Чиновники обиделись, что с ними не согласовали установку и указали, что они «не вписываются в общий архитектурный ансамбль территории вблизи оперного театра».