300 фактов о Екатеринбурге. Революционерка на посту главы города

Факт № 46. Единственная женщина-мэр в истории уральской столицы – Анна Бычкова. Она занимала пост председателя горсовета Свердловска почти два года – с 1929-го по 1930-й. При ней в городе запустили первый трамвай, началось строительство Уралмаша, открылись новые предприятия, вузы и театры, почти полностью была ликвидирована безработица. Одновременно с этим сносились городские церкви «для получения строительного материала».

Судьба Анны Бычковой была неразрывно связана с революционной борьбой. В молодости за связи с РСДРП она была арестована и отправлена на вечную ссылку в Сибирь. Оттуда она бежала под чужим именем сначала в Европу, затем в Америку. После свержения царского режима Бычкова вернулась на родину и занимала несколько важных партийных постов.

В конце 1930-х годов попала в опалу, так как ее сестру репрессировали за принадлежность к «левой оппозиции». После смерти Сталина Анну Бычкову восстановили в партии. В 1966 году ей первой в советское время присвоили звание «Почетный гражданин города». Впоследствии она была удостоена звания Герой Социалистического Труда. Анна Бычкова прожила 99 лет. Ее могила находится на Широкореченском кладбище.