300 фактов о Екатеринбурге: режиссер легендарных фильмов «Брат» начинал карьеру в Свердловске

Факт № 47. Алексея Балабанова, снявшего легендарные фильмы «Брат» и «Брат-2» большинство знают как питерского режиссера, хотя родился он в Свердловске и здесь же начинал карьеру.

В частности, свой первый игровой фильм Балабанов снял в 1985 году в возрасте 26 лет. Называлась картина «Раньше было другое время» и, кстати, вдохновился режиссер песней свердловской группы «Наутилус», и ее же музыка использовалась как саундтрек. Съемки проходили в модном тогда ресторане «Старая крепость» на проспекте Ленина, во Дворце молодежи. Но премьера прошла в московском ВГИКе. В Свердловске были сняты и другие фильмы Балабанова: «У меня нет друга» (1988 г.), «Настя и Егор» (1989 г.). Естественно, много времени Балабанов проводил в Свердловском рок-клубе, а также записывал репортажи, посвященные уральским рок-группам и исполнителям.

В 1986 году Алексей Балабанов устроился ассистентом режиссера на Свердловскую киностудию, где и работал до своего переезда в Петербург в 1990 году. А фильм «Брат» вышел в 1997 году.