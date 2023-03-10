300 фактов о Екатеринбурге. По городу путешествовал 160-тонный памятник

Факт № 48. В 2006 году в Екатеринбурге сумели перевезти с места на место 12-метровый памятник революционеру Ивану Малышеву, который весит 160 тонн. Монумент из красного гранита был установлен в 1977 году на площади на перекрестке улиц Малышева (тогда Покровский проспект) и 8 Марта.

Но в 2006 году было принято решение восстановить на этом месте храм Большой Златоуст. Обсуждалось несколько вариантов, как именно перевозить колоссальное изваяние. Например, его хотели распилить, но против этого выступили архитекторы и строители, которые считали, что памятник будет утрачен. Тогда для 12-метровой фигуры Малышева сделали огромный металлический каркас, и памятник начал свое путешествие целиком. Фигуру революционера сдвинули на несколько сотен метров – до моста через Исеть на той же улице Малышева. Монумент стоит там по сей день.

Напомним, Иван Малышев родился в городе Верхотурье, вел революционную агитацию на уральских заводах, а после Октябрьской революции был активным участником установления советской власти на Урале. Его избрали первым председателем уральского обкома партии, членом облисполкома Совета народных депутатов. Иван Михайлович был также организатором профсоюзов Урала и первым комиссаром труда.