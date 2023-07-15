300 фактов о Екатеринбурге. Здесь выпускали свою жевательную резинку

Факт № 168. Свердловская кондитерская фабрика № 1 в 1978 году начала выпускать жевательную резинку собственного производства. Правда, обертка для нашего «бабл-гама» печаталась в Финляндии, напоминает сообщество «Свердловск» в ВК.

Производство жвачки отличалось от производства конфет и требовало создания специального отделения со своим оборудованием. Процесс производства резинки выглядел так: на подкатывающие ролики машины укладывался рулон плотной серой массы, из которой вытягивался ровный длинный жгут. Этот жгут разрезался на равные дольки, которые упаковались специальной машиной в обертки. Специальное устройство могло выдавать за смену 175 кг продукта.

Также на фабрике был освоен процесс приготовления основы для жевательной резинки.

Рецептура нашего свердловского изделия ничем не отличалась от тех, что уже выпускались в стране: в состав жвачки входили сахарная пудра, резиновая основа, патока, глицерин и ароматизаторы.

По воспоминаниям очевидцев, в конце 1970-х годов многие юные свердловчане ездили в знаменитый гастроном на ул. Вайнера (тогда его называли «аппендицит», сейчас торговое предприятие не существует) к открытию, специально, чтобы купить этот дефицитный товар.

Если в целом возвращаться к вопросу производства жвачки в СССР, то любопытно, что впервые ее начали производить в Армении. В 1976 году на Ереванской кондитерской фабрике заработала самая первая по счету собственная линия по изготовлению жевательной резинки. Вторая – в Ростове-на-Дону (на макаронной фабрике). Выпускалось всего два наименования продукции: «Жевательная резинка» с фруктовым вкусом и «Ну, Погоди!» с мятным вкусом.

Московская фабрика «Рот Фронт» начала выпуск жвачки лишь в преддверии Олимпиады-80.

В 1980-х в Москве производили четыре вида жевательной резинки: «Мятная», «Апельсиновая», «Клубничная» и «Кофейный Аромат». Позднее вышел еще один вид – «Малиновая».