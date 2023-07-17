300 фактов о Екатеринбурге. Сюда приезжал будущий кандидат в президенты США

В 1990-е годы, когда Свердловск-Екатеринбург перестал быть городом, закрытым для иностранцев, сюда приезжали порой очень интересные гости. Так, в 1997 году Екатеринбург посетила Хиллари Клинтон, на тот момент – первая леди США, а впоследствии – кандидат в президенты. Ее пригласила на Урал Наина Ельцина.

К визиту первой леди готовились очень тщательно, программу согласовывали долго. В день ее приезда на улицы города вывели 1200 милиционеров – практически всех имеющихся постовых. Центральным событием визита Клинтон на Урал стала ее встреча с деловыми женщинами Урала в УГТУ-УПИ. На встречу были приглашены 120 деловых женщин во главе с заместителем министра РФ по труду Галиной Кареловой и 350 студентов – профсоюзных активистов. Также Хиллари Клинтон посетила музеи ИЗО и камнерезного искусства и познакомилась с губернатором Росселем. На прощание ее пригласили приезжать в Екатеринбург еще, но визит оказался единственным.