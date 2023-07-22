российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 июля 2023, 13:59 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь изобрели слойку «Свердловскую»

Один из самых популярных брендов, связанных с Екатеринбургом, − это слойка «Свердловская», которую придумали здесь в 60-е годы прошлого века. Это была первая выпечка из дрожжевого слоеного теста, которую стали изготавливать в стране в промышленных масштабах. Секрет популярности был в том, что слои прокладывали кусочками сливочного масла и посыпали сахаром, так что булка получалась нежной, несухой.

Инициаторами выпуска слойки были начальник управления пищевой промышленности региона Николай Нуриманов и заведующая Центральной лабораторией управления пищевой промышленности региона Валентина Фролова. Изначально слойку готовили на натуральном сливочном масле, однако в дефицитные 80-е масло заменили на маргарин, что отразилось на качестве продукта в худшую сторону.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Общество, Россия,