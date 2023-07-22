300 фактов о Екатеринбурге. Здесь изобрели слойку «Свердловскую»

Один из самых популярных брендов, связанных с Екатеринбургом, − это слойка «Свердловская», которую придумали здесь в 60-е годы прошлого века. Это была первая выпечка из дрожжевого слоеного теста, которую стали изготавливать в стране в промышленных масштабах. Секрет популярности был в том, что слои прокладывали кусочками сливочного масла и посыпали сахаром, так что булка получалась нежной, несухой.

Инициаторами выпуска слойки были начальник управления пищевой промышленности региона Николай Нуриманов и заведующая Центральной лабораторией управления пищевой промышленности региона Валентина Фролова. Изначально слойку готовили на натуральном сливочном масле, однако в дефицитные 80-е масло заменили на маргарин, что отразилось на качестве продукта в худшую сторону.