300 фактов о Екатеринбурге. Никто не знает, кто такой Крауль

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга есть улица Крауля. Но кто такой этот самый Крауль и был ли он вообще, никто точно не знает.

По одной версии, улицу назвали в честь Рабочего Караула, но якобы потом часть букв на табличке, обозначающей улицу, стерлась, и название трансформировалось в Крауля.

По другой версии, существовал все же некий рабочий спичечной фабрики, который воевал в рядах Красной армии и как-то героически погиб где-то в районе Верхотурья при наступлении белых. При этом более подробной версии подвига рабочего, за который он посмертно был удостоен увековечивания в топониме, нет, а фамилия его якобы была не Крауль, а Краул, и мягкий знак добавился уже позже, потому что так удобнее произносить.