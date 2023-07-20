300 фактов о Екатеринбурге. Родина легендарного хоккеиста Павла Дацюка

The Magic Man, Гудини или просто Волшебник. Все это прозвища Павла Дацюка – единственного в мире хоккеиста, выигравшего Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Первые шаги в хоккее Павел делал под наставничеством отца во дворе на Старой Сортировке, а с восьми лет стал тренироваться в спортивной школе «Юность». Первой профессиональной командой Дацюка был екатеринбургский клуб «Спартак» (переименованный позже в «Динамо-Энергия», а затем в «Автомобилист»). В 20-летнем возрасте хоккеист получил тяжелую травму колена: на кону стояла спортивная карьера. К счастью, талантливого нападающего смогли поставить на ноги врачи казанского клуба «Ак Барс», куда Дацюк перешел по протекции тренера Владимира Крикунова. «Когда я впервые увидел Павла Дацюка – поразился. На спортсмена Дацюк не походил совершенно. Какой-то неловкий, неуклюжий даже, походка такая – пеликан на прогулке. Но, увидев его на футбольном поле, свое мнение в корне изменил: парень – ярко выраженный игровик. На льду он восхитил еще больше», – вспоминал Крикунов.

Такие же отзывы поначалу были и в НХЛ, куда Дацюк перебрался в 2001 году. Уральского хоккеиста выбрал клуб «Детройт Ред Уингз». В последующие 15 лет Дацюк стал настоящей легендой «Крыльев», получив армию поклонников и восхищение коллег. В 2017 году Павел Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю вековую историю НХЛ. После завершения американского периода карьеры Волшебник еще несколько лет играл в России – сначала в петербургском СКА, а затем в родном «Автомобилисте».

Легендарный хоккеист закончил выступать на льду в возрасте 43 лет. Сейчас продолжает работать в екатеринбургском клубе в качестве менеджера по развитию молодых игроков. В 2018 году Павлу Дацюку было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга.