300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда можно было улететь в 33 страны

Из Екатеринбурга когда-то можно было напрямую улететь в несколько десятков стран. Самым разнообразным в этом смысле выдался для международного аэропорта Кольцово 2012 год – тогда самолеты отправлялись в 33 страны, а направлений было гораздо больше.

Например, с Урала можно было улететь прямиком в итальянские Рим, Венецию, Римини, Кальяри. В 2012 году из Кольцово рейсы совершались в Австрию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Германию, Грузию, Доминикану, Египет, Израиль, Иорданию, Индию, Индонезию, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Киргизию, Китай, ОАЭ, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турцию, Украину, Финляндию, Францию, Чехию.