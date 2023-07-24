300 фактов о Екатеринбурге. В местном зоопарке живет более 300 видов животных

Екатеринбургский зоопарк – один из самых выдающихся в России по своему видовому разнообразию. В 1930 году, когда он только открылся, там было всего 60 животных. Сейчас здесь находится более 300 видов животных, около 1200 особей.

Екатеринбургский зоопарк входит в Евроазиатскую Региональную Ассоциацию Зоопарков и Аквариумов (EARAZA) и СоЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России). На территории расположено пять павильонов для теплолюбивых животных – павильон птиц и павильон теплолюбивых хищников, павильон для обезьян, павильон «Экзотеррариум» и павильон для слона; на улице постоянно размещаются животные холодных широт – комплекс вольер для хищников северных широт и животных России, вольеры хищных птиц, вольеры медведей и комплекс для амурских тигров.

В зоопарке содержатся животные, многие из которых занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Среднего Урала. Например, амурские тигры, снежный барс, фосса, дальневосточные леопарды, львинохвостые макаки, шимпанзе, индийский слон, белоплечие орланы, журавли-красавки, молуккские какаду, кубинский крокодил, тигровый питон, лучистая черепаха, лягушка-помидор и другие.