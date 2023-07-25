300 фактов о Екатеринбурге. Местная хоккейная команда сменила трех лосей

С 2013 года у хоккейного клуба «Автомобилист», который представляет Екатеринбург в Континентальной хоккейной лиге, появился талисман – им стал лось Автик. Причем это решение было коллегиальным, принимали его болельщики, так как руководство клуба устроило настоящие выборы, чтобы определить, какой зверь будет ассоциироваться с хоккеистами из Екатеринбурга.

Первым Автиком был мультяшный белоснежный лось, которого однажды даже украли неизвестные – ростовая кукла была замечена во время массовых гуляний на площади 1905 года по поводу победы сборной России в Чемпионате мира по хоккею. После внешний вид лося сменился – вместо него команду на матчах и вне их стал представлять мохнатый коричневый Автик, более брутальный и суровый. Но и он продержался недолго – и спустя некоторое время для талисмана сшили новый костюм. Теперь Автик выглядит не так агрессивно, но его легко узнать среди других маскотов клубов КХЛ. А еще ему в пару создали лосенка Автошу.