300 фактов о Екатеринбурге. Шарташ когда-то был судоходным

В Екатеринбурге в прошлом веке по Шарташу можно было проехать на прогулочных катерах и даже на ракете. Такой вид отдыха пользовался большим спросом у населения, вспоминают старожилы. Маршрут был кольцевой, прогулочный и практического смысла никакого не имел.

Решение об его открытии было принято в 1955 году. Как писалось в книге «История трамвая и троллейбуса Екатеринбурга», инициатором судоходства по Шарташу стало Свердловское трамвайно-троллейбусное управление. В конце 1954 года с Красноярского судостроительного завода в адрес СТТУ были отправлены 2 водомётных катера – «Ермак» и «Варяг» мощностью 80 лошадиных сил каждый. На борт эти катера могли брать по 40 пассажиров, осадка у них была всего 45 сантиметров, что подходило для неглубокого Шарташа.

Зимой 1955 года для организации навигации построили пристани, технический склад, а в штате ЕТТУ ввели должности: капитан, механик, матрос, береговой матрос. В июне того же года «Варяг» и «Ермак» приняли на борт первых пассажиров. Катера совершали рейсы по маршруту «Дом отдыха – пос. Пески (ресторан) – пос. Изоплит». В основном этой линией пользовались отдыхающие. В 1959 году в управлении по транспортному освоению и эксплуатации малых рек Свердловской области был создан Свердловский участок, куда и отошли озёра Шарташ и Таватуй. С этого времени катера стали числиться уже не в «трамвайном ведомстве», а более подходящем – речном.

В конце 60-х годов прошлого века катера «Варяг» и «Ермак» заменили уже настоящие пассажирские теплоходы «Спутник» и «Родина», которые построили в Красноярске. «Спутник» проработал до 1975 года, а «Родина» проработала еще несколько лет под названием Т-33, переименование связано с передачей в 1976 году Шарташской флотилии Обь-Иртышскому пароходству. После списания Т-33 долго стоял у спасательной станции в пос. Пески. После был пущен на металлолом. Судоходство по Шарташу в было запрещено властями примерно в это же время.

Говорят, табличка «Пристань Шарташ Обь-Иртышского речного пароходства» сохранилась до сих пор. Сам же Шарташ постепенно и неуклонно мелеет.