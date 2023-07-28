300 фактов о Екатеринбурге: здесь выпускали легендарные папиросы «Беломорканал»

Единственная на Урале табачная фабрика «Альвис» появилась в Екатеринбурге (тогда еще Свердловске) в 1942 году. Предприятие было эвакуировано из украинского города Кременчуга. Производство папирос и махорки разместили в самом центре города – на месте современного ЦУМа. В 1960 году на фабрике случился пожар, уничтоживший производственный корпус.

Возродилось предприятие уже по адресу: ул. Самолетная, 55. В последующие годы «Альвис» выпускала до 5,5 миллиарда сигарет и папирос в год. Сырье закупалось в 26 странах, в основном – в Индии и Индонезии. На табачной фабрике производили знаменитые папиросы «Беломорканал» и «Преферанс», а также сигареты без фильтра «Луч», «Демидов» и легендарную «Приму».

В 2000-х годах фабрика «Альвис» обанкротилась, не выдержав конкуренции с импортными сигаретами с фильтром. В 2010 году юрлицо было окончательно ликвидировано. Так закончилась табачная история Екатеринбурга.