300 фактов о Екатеринбурге. Улицу назвали в честь неизвестно кого

В Заречном микрорайоне Екатеринбурга есть улица Толедова. Но кто такой Толедов, не знает никто – сведений, чем примечателен был этот человек, чью фамилию увековечили в названии улицы, не сохранилось. Неизвестны даже его имя и отчество. Поэтому исследователи екатеринбургских топонимов небезосновательно считают, что никакого Толедова не существовало вовсе.

Улица, которая до революции называлась Третьей Закутилова, была переименована после революции. Причем по одной из версий – не в честь некоего Толедова, а в честь кого-то по фамилии Толебок. Якобы это был какой-то революционер, правда, опять же – в чем его примечательность неизвестно. В музее истории Екатеринбурга даже есть документ от апреля 1918 года, изданный комиссией по переименованию улиц, в котором значится – «Узнать в губисполкоме, именем кого названа эта улица».

До выяснения обстоятельств Третья Закутилова – Толебока – была переименована на время в Октябрьскую. Впрочем, обстоятельства так и не выяснились, а улица примерно с 20-х годов прошлого века стала называться Толедова.