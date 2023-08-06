300 фактов о Екатеринбурге. Здесь должно было начаться «ополчение Минина и Пожарского»

Факт № 190. В Екатеринбурге соратниками отставного полковника Квачкова готовился государственный вооруженный переворот. 2 августа 2011 года боевая ячейка «Ополчения Минина и Пожарского» планировала начать мятеж: сначала подорвать линии электропередачи, обесточив мегаполис, а потом устроить в городе этнические чистки, убив лидеров еврейской общины, а также азербайджанской, дагестанской и чеченской диаспор. После этого «революционеры» планировали обезглавить руководство регионального МВД, Следственного комитета, ФСБ и МЧС, завладеть арсеналами оружия и объявить осадное положение, одновременно готовясь к походу на Москву.

В пути «ополченцы» планировали привлекать в свои ряды сочувствующих из числа бывших и действующих военных, также недовольных положением дел в стране.

Но планы не сбылись, помешали следователи. Квачковцы получили от 4,5 до 12 лет лишения свободы.