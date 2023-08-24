300 фактов Екатеринбурге: здесь 30 лет производили пылесос-пуфик «Урал»

Факт № 215. В Екатеринбурге почти тридцать лет производили пылесос «Урал», который замаскированным под пуфик стоял во многих квартирах советских граждан. За образец уральские конструкторы завода Уралэлектротяжмаш взяли пылесос из Японии. Однако его пришлось сильно модернизировать, потому что выбор деталей в СССР был ограничен. В итоге в 1973 году была выпущена опытная партия пылесосов «Урал».

В рекламных буклетах говорилось, что с помощью чехла пылесос легко превращается в пуфик. И, кстати, во многих советских прихожих «Уралы» между делом использовали именно в качестве сидушек.

Последние пылесосы на УЭТМ были произведены в 2003 году. Один из «Уралов» последней партии отдали в музей завода, второй подарили старейшему работнику цеха, а третий – захоронили на территории УЭТМ. На могиле установили мраморную плиту со следующей «эпитафией»: «Здесь покоится последний из пылесосов «Урал». Память о тебе вечна в наших сердцах».