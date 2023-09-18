300 фактов о Екатеринбурге. Первый международный футбольный матч горожане сыграли с финнами

Летом 1927 года в советский Свердловск приехала футбольная команда Рабочего спортивного союза Финляндии (TUL). В то время TUL был самой массовой организацией рабочей молодежи страны. Значительным влиянием в финском рабочем спортивном союзе пользовалась Коммунистическая партия.

Исторический матч состоялся 29 июля 1927 года. Футболисты из страны, которая еще десять лет назад входила в состав Российской Империи, обыграли сборную команду Свердловска со счетом 3:0.

Стоит отметить, что первые соревнования по футболу проходили в Екатеринбурге еще в 1913 году, но бурное развитие этого вида спорта началось только в 1920-х годах. В Екатеринбурге состоялись футбольные турниры в рамках Уральской олимпиады (1920) и олимпиад Приуральского военного округа (1921, 1922). С 1924 года в только что получившем новое имя Свердловске начали проходить регулярные городские чемпионаты.

Первая профессиональная футбольная команда была создана в 1930 году на базе Уральского завода тяжелого машиностроения и получила имя «Уралмашстрой». От нее ведет историю современный ФК «Урал».