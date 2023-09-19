300 фактов о Екатеринбурге. Здесь был Радищев по пути в ссылку

В дореволюционной истории России Екатеринбург занял свое место не только как промышленный центр, но и как транзитный пункт на «Великом кандальном пути» в Сибирь.

Еще до того, как этим путем проследовали декабристы, в сибирскую ссылку через Екатеринбург проследовал писатель Александр Радищев, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Прочитавшая ее императрица Екатерина II назвала автора «бунтовщиком похуже Пугачева».

В Екатеринбурге Радищев провел 8 дней в сентябре 1790 года по дороге в Иркутскую область. Сохранились его путевые заметки, в которых он писал: «Город построен по обе стороны реки Исети, которая течет в крепком каменном грунте. Примечания достойны в рассуждении своего положения, монетного двора, приисков каменьев, шлифовальни, гранильного искусства и мраморного дела. Медные и железные поделки дороги. Торг хлебом для городских жителей, рыба из Сибири. Мясом ведет больше торг в Вятскую и Пермскую губернию».

Кроме того, Радищеву понравился Верх-Исетский пруд: «Пруд, он длиною на 20, шириною на 10 верст, на нем острова. Летом вид прекрасный. Село большое. Если плотина сего завода прорвется, как та опасность настояла года четыре назад, то большая часть города будет потоплена и дворы снесет».

Источник: 300.екатеринбург.рф