300 фактов о Екатеринбурге. Исторические ворота в город

На пересечении проспекта Ленина и улицы Московской с недавних пор стоят два гранитных обелиска с двуглавыми орлами. Это восстановленный облик «Московской заставы», в прошлом обозначавшей въезд в дореволюционный Екатеринбург.

Верстовые столбы в городе были установлены в городе в 1824 году к приезду императора Александра I. Тогда они находились на западной и восточной границах города. Среди историков ходит легенда, что городские власти не успели изготовить гранитные столбы к приезду царя, поэтому их сделали из кирпича и отштукатурили. В пользу этой версии говорят старые фотографии, на которых видна облупившаяся штукатурка на колоннах. В 1929 году императорские столбы снесли – вероятно, они мешали прокладке трамвайной линии в разраставшемся советском Свердловске.

Со временем в городе решили вернуться к традициям. В 1980-е годы верстовые столбы восстановили на перекрестке улиц Декабристов и Восточная, где ранее пролегала восточная граница Екатеринбурга. Мероприятие было приурочено к 50-летию Октябрьского района. Московская застава была воссоздана к 300-летию уральской столицы и открылась в августе 2023 года.

Кстати, верстовые столбы еще можно найти в Литературном квартале. Там они оформлены в классическом стиле с косыми черными и белыми полосками. Полосатые «версты» в России стали устанавливать в начале XIХ по приказу Александра I. Деревянные верстовые столбы с заметной раскраской были намного дешевле гранитных обелисков.