300 фактов о Екатеринбурге. Собственный «Белый дом»

Сейчас 24-этажное здание правительства Свердловской области уже давно не является самым высоким в Екатеринбурге, но в свое время выше него была только недостроенная телебашня.

Строительство объекта началось в 1975 году по распоряжению Бориса Ельцина, на тот момент – первого секретаря Свердловского обкома КПСС, а завершилось – в 1982 году. Здание построено из сборного железобетона и облицовано белым мрамором, что и дало свердловчанам основание называть его «Белым домом». Существовали и другие прозвища – «Зуб мудрости» и даже «Член партии».

В 1990-х годах Дом советов официально был переименован в Дом правительства Свердловской области. Кроме регионального кабмина, там размещались губернатор (до сдачи в эксплуатацию резиденции на улице Горького в 1997 году), областная дума (до строительства здания заксобрания в 2009 году) и областная избирательная комиссия (сейчас переехала в бывшее здание Уставного суда).

В 1993 году «Белый дом» оказался вписан в историю ОПГ «Уралмаш». Один из бойцов выстрелил из «мухи» по дому правительства после задержания лидера уралмашевцев Константина Цыганова – для острастки. На стене осталось черное пятно.