300 фактов о Екатеринбурге. Как в городе поехали первые автобусы

Почти сто лет назад в советском Свердловске открылось регулярное автобусное движение – в мае 1925 года. Хотя по некоторым данным, самый первый автобус появился в Екатеринбурге еще при императоре Николае II в 1913 году, но он не был постоянным. Интенсивное развитие моторизированного общественного транспорта начали именно большевики.

В 1924 году по заявке треста Коммунхоза в город было заказано 12 автобусов марки «Форд» на общую сумму 25 тысяч рублей. Эти автобусы отдаленно были похожи на современные маршрутки, так как вмещали только 12 пассажиров. Первые шесть автобусов ходили по двум маршрутам: «Главный вокзал – 2-я Загородная» (ныне улица Фрунзе) и «Верх-Исетский завод – станция Шарташ». Для второй партии автобусов открыли еще две линии: «Главный вокзал – Сибирская застава» (ныне перекресток улиц Декабристов и Восточной), «2-я Загородная – поселок Уктус».

Проезд в общественном транспорте стоил 10 копеек. Водители были одеты в кожаную форму: костюм, сапоги, фуражка, перчатки с крагами, защитные очки. Кондукторами были только мужчины в суконной форме. Через несколько месяцев эксплуатации «Фордов» власти пришли к выводу, что они не удовлетворяют потребности в перевозке пассажиров, так как маловместимые. После долгих споров решили закупить автобусы фирмы «Лейланд» датской сборки. В 1929 году в Свердловске открылось трамвайное движение, и автобусы переместили на пригородные маршруты. А уже в 1930-е годы на улицах города появились автобусы ЗИС отечественного производства.

Автобус «Форд», 1925 год. Фото с сайта urbus.ru