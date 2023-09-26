300 фактов о Екатеринбурге. В самом длинном доме – 23 подъезда

Число этажей в новостройках Екатеринбурга сейчас растет в основном за счет высотности, но в прежние десятилетия ситуация была другой: многие дома 1930-х – 1980-х годов строились с большим количеством подъездов.

В самом длинном доме Екатеринбурга – 23 подъезда. Он построен в 1989 году по адресу ул. Техническая, 68.

На втором месте – два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу ул. Челюскинцев, 60, второй, 1972 года, – на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы – если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен в форме дуги.

Источник: domaekb.ru