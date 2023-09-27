300 фактов про Екатеринбург. Тут открыли Немузей мусора

В Екатеринбурге есть Немузей мусора. Он открылся в 2019 году. Фактически это станция раздельного сбора отходов, куда люди, которым небезразлично состояние окружающей среды, несут разобранное по категориям вторсырье.

Бумага и картон, разные виды пластика, твердого и мягкого, металлы, тетрапак и многое другое принимают в Немузее, а потом отправляют на переработку или просто хранят, если технологии пока не позволяют создать что-то новое из собранных вторичных ресурсов, например, так происходит с чеками и термобумагой.