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Среда, 27 сентября 2023, 16:28 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов про Екатеринбург. Тут открыли Немузей мусора

В Екатеринбурге есть Немузей мусора. Он открылся в 2019 году. Фактически это станция раздельного сбора отходов, куда люди, которым небезразлично состояние окружающей среды, несут разобранное по категориям вторсырье.

Бумага и картон, разные виды пластика, твердого и мягкого, металлы, тетрапак и многое другое принимают в Немузее, а потом отправляют на переработку или просто хранят, если технологии пока не позволяют создать что-то новое из собранных вторичных ресурсов, например, так происходит с чеками и термобумагой.

© 2023, РИА «Новый День»

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