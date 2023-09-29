300 фактов о Екатеринбурге: на одной площадке стоят сразу два памятника Жукову

В Екатеринбурге у штаба ЦВО соседствуют сразу два памятника Георгию Жукову.

Первый – широкоизвестен, на нем прославленный военачальник изображен сидящим на коне. Его поставили к 50-летнему юбилею Победы в Великой отечественной войне. Инициаторами возведения монумента выступали уральские ветераны – с 1948 по 1953 годы Жуков руководил войсками Уральского военного округа (который был недавно трансформирован в ЦВО).

В апреле 2021 года вместе с Жуковым на коне появился Жуков на автомобиле. На скульптурной табличке нового монумента говорится, что на ней показан рабочий момент прибытия Жукова Г. К. к зданию штаба Уральского военного округа. Командующего войсками военного округа встречает начальник штаба военного округа генерал-лейтенант Сквирский Лев Соломонович.

Напомним, что Георгий Жуков был начальником Генерального штаба Советской армии в годы Великой Отечественной войны.