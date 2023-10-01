300 фактов о Екатеринбурге. Как в городе развивалось аптечное дело

Екатеринбург в 1720-1740-х годах был не городом, а фактически крупным заводским поселком с населением около тысячи человек. Аптечное дело еще не получило развития, поставки необходимых лекарств шли из аптек Санкт-Петербурга и Москвы. Но Екатеринбург рос, росли и потребности города.

Первая аптека в городе была открыта при заводском госпитале в начале 1730-х годов. Это нужное для уральской столицы заведение сначала временно располагалось в половине казенной квартиры доктора медицинских наук Британской академии сэра Джейкоба Грива, который в то время приехал работать в Екатеринбург из Англии.

В 1737 году для аптеки строители возвели отдельное здание рядом с полицейским участком. Она стояла практически на Главном проспекте, в короткой улочке напротив церкви Святой Екатерины. Через два года в аптеке появилась своя лаборатория.

В 1820-1821 годах на этом же месте по проекту знаменитого уральского архитектора Михаила Малахова было выстроено здание специально для аптечных надобностей: кудесники готовили немудреные снадобья и продавали уже готовые привозные лекарства. Это была Аптека Горного управления, а ее предназначение формулировали так: «для лечения нужнейших мастеровых людей: ибо ежели оные в скорбях без лекаря внезапно умрут, то будет великая во всех делах остановка».

Ее адрес в старом Екатеринбурге был проспект Главный (ныне Ленина), 37, на Екатерининской площади (ныне площадь Труда). Почти с первых лет открытия аптеки в ней работал талантливый аптекарь Густав Федорович (Фридрих) Гельм, переехавший в Екатеринбург из Москвы.

Горная аптека просуществовала до 1886 года, затем до 1917 года в здании, принадлежавшем Уральскому горному правлению, размещались канцелярия главного лесничего и канцелярии четырех лесничеств. С 1918 года в этом доме работал Уральский комиссариат труда (областная биржа труда), позднее располагались областное отделение общества «Знание» и Свердловская организация Союза писателей. Позади здания аптеки раньше был обнесенный оградой сад.

В 1890 году к зданию были пристроены боковые крылья (каждое крыло в три окна по фасаду). А в 1968-1969 годах существенно реконструирован дворовый фасад и полностью изменен интерьер. Несмотря на позднейшие переделки, комплекс сохранил типичный для времени постройки облик городской усадьбы эпохи классицизма.

С 1992 года в здании располагается Музей истории ювелирного и камнерезного искусства Урала.

(Информационный портал Екатеринбурга)