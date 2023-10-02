300 фактов о Екатеринбурге. Первое казино в городе открылось в конце 1991 года

23 декабря 1991 года в ресторане «Космос» прошла презентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).

Под казино переделали зал ресторана «Космос» на первом этаже одноимённого киноконцертного театра. Помещение оформили в лучших традициях игорного бизнеса. Стоял за этим, разумеется, один из местных криминальных авторитетов, а именно – лидер «центровых» Олег Вагин. Чуть ранее организованная преступная группа создала бизнес-клуб «Глобус», представители которого встречались в том самом ресторане – на одной из таких встреч и родилась идея открыть казино.

В газетах об этом было сказано тактично: «Возможность спустить денежки или приумножить капитал появилась благодаря предприимчивости бизнес-клуба «Глобус», налаживающего контакты между советскими и иностранными предприятиями».

В распоряжении игроков были два рулеточных и четыре карточных стола (всё оборудование, как уверяли хозяева казино, было закуплено в Великобритании). В честь открытия «Катариненбург» запустил своеобразную промо-акцию: попасть в казино можно было за 200 рублей (средняя зарплата по стране оценивалась тогда примерно в 1 100 рублей), из них на 100 рублей игрок сразу получал фишки.

Но уже через полторы недели – 2 января 1992 года – «Катариненбург» стал валютным казино, и попасть туда могли только игроки с СКВ – свободно конвертируемой валютой.

Первое казино в Екатеринбурге быстро стало культовым местом – туда любили заезжать звёзды российской эстрады и кино (Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Панкратов-Чёрный, частым и любимым гостем был Александр Абдулов).

(Из публикации «Областной газеты» за 2016 год)