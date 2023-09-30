300 фактов о Екатеринбурге. Город и новые регионы

Сегодня, 30 сентября, отмечается новый праздник – День воссоединения России и ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями.

С самых первых дней СВО Екатеринбург начал отправлять на Донбасс фуры с гуманитарной помощью для мирных жителей и военнослужащих. В отправке таких автопоездов лично принимает участие глава города Алексей Орлов. Также регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы в новые регионы екатеринбургские политики, бизнесмены, деятели церкви и простые горожане.

Многие екатеринбужцы, в том числе известные, либо уже прошли через фронт СВО, как депутат городской думы Тимофей Жуков, либо находятся там сейчас – как бывший пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Бестфатер или пиарщик Платон Маматов.

Строители из Екатеринбурга принимают участие в восстановлении Макеевки, с которой сложились близкие партнерские отношения. Например, администрация Екатеринбурга организовала летний отдых на Урале для сотен школьников из этого города. К началу нового учебного года в город-спутник Донецка были отправлены 2,3 тысячи наборов первоклассника, 4,5 тысячи единиц школьной мебели, спортивный инвентарь и учебные пособия.