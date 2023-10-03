300 фактов о Екатеринбурге. На улицах города росли пальмы

Факт № 256. В 1945-1949 годы центральные улицы Свердловска летом украшали пальмы. Они были не столь многочисленные, чем более традиционные для Урала виды деревьев и кустарников, но все же встречались горожанам регулярно. Растения высаживали в кадки и высокие вазоны, иногда – закапывали вместе с кадками в грунт. Судя по фото – пальмы были финиковые.

На зиму пальмы убирали на хранение в теплые помещения – тоже, кстати, тогда по моде украшенные пальмами.

Судя по воспоминаниям горожан, помимо бульвара на Ленина, пальмы высаживали на Плотинке, в сквере у площади Труда, у Оперного театра и так далее.

Однако из-за погодных условий деревья довольно часто погибали, и от проекта пришлось отказаться в пользу более климатически устойчивых видов.

В 1945-1949 годы центральные улицы Свердловска летом украшали пальмы. Они были не столь многочисленные, чем более традиционные для Урала виды деревьев и кустарников, но, все же, встречались горожанам регулярно. Растения высаживали в кадки и высокие вазоны, иногда – закапывали вместе с кадками в грунт. Судя по фото – пальмы были финиковые.

На зиму пальмы убирали на хранение в теплые помещения – тоже, кстати, тогда по моде украшенные пальмами.

Судя по воспоминаниям горожан, помимо бульвара на Ленина, пальмы высаживали на Плотинке, в сквере у площади Труда, у оперного театра и так далее.

Однако из-за погодных условий деревья довольно часто погибали, и от проекта пришлось отказаться в пользу более климатически устойчивых видов.