300 фактов о Екатеринбурге. Как улица Северная стала улицей Челюскинцев

Улица Челюскинцев в Екатеринбурге изначально имела название Северная. Она представляла собой северную границу тогдашнего города и начала формироваться в тридцатые годы восемнадцатого века, когда на западной окраине на правом берегу городского пруда сформировалась Ссыльная слобода. Первые дома появились в районе современных улиц Октябрьской революции, Февральской революции, Бориса Ельцина и Набережной Рабочей молодёжи. В первой половине XIX в. улица, ещё не имевшая официального названия, соединилась с Московской и окраинами ВИЗа.

Название «Северная» появилось на плане 1880 года, когда был построен деревянный мост через пруд и застройка перешагнула на левый берег. К этому времени (1878 год) в Екатеринбург пришла железная дорога и на севере города появился важный объект – железнодорожный вокзал. Улица Северная стала одним из двух подъездов к нему, существенно сократив путь с ВИЗа и западных окраин (Дзен-канал 500 улиц Екатеринбурга).

Улица Северная была переименована в Челюскинцев в честь участников полярной экспедиции 1933 года во главе с Отто Шмидтом. Сам же пароход «Челюскин» был назван в честь знаменитого русского мореплавателя и исследователя севера Семена Ивановича Челюскина (1700-1766).

Этот корабль был затянут льдами, сдавлен и затонул, однако команда (104 человека) успешно эвакуировалась на лед с необходимой провизией и стройматериалами. Спасательную операцию возглавил В.Куйбышев. Проведя 23 вылета, советские летчики в течение 2 месяцев вывозили людей, которые жили всё это время в условиях полярной зимы. В 1934 году после визита в Свердловск участников экспедиции, было решено переименовать улицу Северную в Челюскинцев. В 1937 году по улице Челюскинцев был пущен трамвай, а в 1992-м открыта станция метро «Уральская».