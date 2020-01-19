В Екатеринбурге из-за мороза взошло два солнца (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром можно было наблюдать необычный рассвет – солнце словно раздвоилось и вытянулось, как свеча. Это один из видов гало, который возникает в морозную погоду. Солнечный свет преломляется в кристалликах льда, парящих в атмосфере, и отбрасывает светлое радужное пятно – оно и выглядит как второе солнце.

Добавим, что сегодня ночью в Екатеринбурге резко похолодало, температура воздуха опустилась до -10 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.20

Отставка Медведева, звонок Куйвашева и январская оттепель – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Подтаявший ледовый городок в Екатеринбурге остается закрытым. / В Свердловской области открыли 147 крещенских купелей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»