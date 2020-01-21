Сегодня можно отметить Всемирный день объятий

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – День объятий. Согласно традиции этого молодого праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, сегодня трудно найти автора – кому в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января. Известно лишь, что истоки лежат в студенческой среде западноевропейской молодежи. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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