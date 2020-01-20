Прямой авиарейс Екатеринбург – Мюнхен стал круглогодичным

Авиакомпания «Уральские авиалинии» включила рейсы Екатеринбург – Мюнхен в летнее расписание. Теперь путешествовать в баварский город можно круглогодично. Перелеты выполняются на новых авиалайнерах Airbus A320neo.

Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», каждую субботу самолет вылетает из Екатеринбурга в 10:35, из Мюнхена в 12:45. Длительность полета составляет 5 часов 10 минут. Минимальная стоимость билета от 10 570 рублей в одну сторону и от 23 740 рублей «туда-обратно».

Бавария в независимости от времени года пользуется популярностью у туристов. Зимой здесь можно покататься на горнолыжных курортах в Альпах, весной и летом Мюнхен удивляет архитектурой и немецкой кухней, а осенью в городе собираются тысячи туристов на фестивале Октоберфест.

В авиакомпании напомнили, что пассажиры на рейсах «Уральских авиалиний» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг. Исключение составляет тариф «Промо».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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