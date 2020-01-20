За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 7 тысяч тонн снега

В ночь с 19 на 20 января районные службы благоустройства Екатеринбурга вывезли с улиц 6 тысяч 982 тонны снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ночью на улицах работали 303 единицы спецтехники, в том числе 73 комбинированных дорожных машины, 60 тракторов, 13 снегопогрузчиков, 14 фронтальных погрузчиков, 105 самосвалов и другие. Вручную разгребал снег 131 дорожный рабочий.

Сегодня днем на уборке снега в Екатеринбурге планируется задействовать 410 рабочих и 196 единиц спецтехники, из них – 32 комбинированных дорожных машины, 59 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков, 69 самосвалов и другие.

Продолжается борьба с наледью на проезжей части дорог и тротуарах. В воскресенье механизаторы районных ДЭУ рассыпали более 75 тонн реагента и 21 тонну мелкой щебёнки.

Напомним, снег начал падать вчера вечером, ночью город и область практически замело. Сегодня небольшие осадки продолжатся. По прогнозу Гидрометцентра России, к обеду снегопад должен прекратиться

Екатеринбург, служба информации

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