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Понедельник, 20 января 2020, 10:14 мск

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Жительницы севера Свердловской области стали делать меньше абортов

Жительницы северных городов Свердловской области стали делать меньше абортов. Такую тенденцию по итогам прошлого года выявил региональный минздрав. Статистика показывает снижение относительно других периодов на 4 процента. Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства, в структуре абортов увеличилась доля наименее опасных − медикаментозных, которые делают на ранних сроках беременности. Тенденция к улучшению этих показателей наблюдается в регионе уже более пяти лет, что связано, в том числе с совершенствованием системы консультирования женщин.

По последним данным, примерно 65%, обращающихся в медицинские учреждения Северного округа с желанием прервать беременность, получают психологическую консультацию. В 2019 году в медицинских учреждениях Северного округа было проведено 1 115 консультаций для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, в результате которых более ста из них приняли решение сохранить беременность.

Медики также отмечают тревожный факт – каждая пятая женщина с незапланированной беременностью не знает как о доступных способах контрацепции, так и о последствиях искусственного прерывания беременности.

Врачи констатируют, что аборт, особенно в подростковом возрасте, является одной из причин гинекологических заболеваний и последующих нарушений репродуктивной функции. Неблагоприятно он сказывается и на течении последующей беременности. Как показывает статистика, каждая десятая женщина, хотя бы один раз решившаяся на аборт, в дальнейшем оказывается бесплодной. После единичного аборта угроза выкидыша при последующей беременности составляет 26%, после двух возрастает до 32%, а после трех и более опасность самопроизвольного прерывания беременности достигает 41%.

Екатеринбург, Елена Васильева

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