Только 1% свердловчан отпраздновали Новый год за рубежом

Большая часть жителей Свердловской области провели новогодние каникулы дома – 82% свердловчан никуда не выезжали. Таковы итоги опроса, который провела служба исследований HeadHunter. Еще 13% уральцев путешествовали по России и только 1% опрошенных провели каникулы за границей.
«Больше всего домоседов оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства. За границу в каникулы чаще других ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа», – сообщили в пресс-службе компании.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 20.01.20
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