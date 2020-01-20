Свердловская область вымирает: в 2019 году убыль населения превысила 10 тысяч человек

В Свердловской области увеличивается разрыв между числом родившихся и умерших, и, к сожалению, не в пользу первых.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, с января по ноябрь прошлого года в регионе родилось 42 650 детей, что примерно на четыре тысячи меньше, чем в 2018 году. Несмотря на то, что смертность немного снизилась – с 53 789 человек до 52 913 – естественная убыль населения составила 10 263 человека.

По данным статистики, свердловчане в 2019 году, как и в 2018, чаще всего умирали от болезней системы кровообращения – 25 486 человек. Рак унес 9 343 жизни, что на 72 человека больше, чем в 2018 году. Незначительно (с 420 до 436) возросло число самоубийств. А вот смертей от отравления суррогатом алкоголя стало меньше – 312 при 436 в 2018 году. Жертвами убийц в прошлом году стали 248 человек (в 2018 году – 273). Число жертв смертельных ДТП также снизилось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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