Свердловчане 400 раз за год пытались пройти в суд с огнестрельным оружием

В прошлом году граждане более 2 тысяч раз пытались пронести в суды Свердловской области запрещенные предметы, в том числе – 400 единиц огнестрельного оружия, более 550 единиц – газового, и 997 колющих и режущих предметов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, чаще всего граждане пытались прорваться с огнестрельным оружием в Верхотурский суд – 145 случаев, на втором месте – Ивдельский суд, 119 случаев. Газовые и травматические пистолеты чаще всего приставы изымали у посетителей Орджоникидзевского суда – 138 раз, а вот в Октябрьском – всего 12. В Чкаловский суд граждане пытались пронести больше всего колюще – режущих предметов – 198, а, например, в Артинском – только 13.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области напоминает, что в суд нельзя проносить с собой взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.

Екатеринбург, служба информации

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