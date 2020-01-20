Следователи ищут мужчину, с которым последний раз видели пропавшую в ноябре женщину (ФОТО)

Следователи продолжают поиски женщины, без вести пропавшей в ноябре прошлого года. Составлен фоторобот мужчины, в машине которого 37-летнюю Юлию Григорьеву видели в день ее исчезновения.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, 18 ноября 2019 года около 23:00 часов Юлия Григорьева пришла к своему дому по адресу: Екатеринбург, ул. Дружининская, 5б, однако, не заходя в подъезд, вышла к дороге и остановила проезжавшую мимо машину. Спустя некоторое время женщину видели в закусочной «7 ключей» (ул. Ангарская, д. 20, корпус 1), куда она приехала на автомашине «Киа Спектра», предположительно, серого цвета под управлением мужчины восточной внешности. Следователи составили его фоторобот. После того как женщина покинула закусочную, ее никто не видел. Следователи Железнодорожного района расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту ее безвестного исчезновения.

Следствие просит всех, кому что-либо известно, сообщить об этом по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Екатеринбурге: +7(922)162-63-81, 8(343) 354-08-31, 354-08-02, либо по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, волосы темные до уровня плеч, телосложение худощавое, глаза карие, шрам на животе. На момент исчезновения была одета в вязаную шапку черного цвета, оранжевый пуховик длинный, джинсы синего цвета, черные кожаные полуботинки, кофту серого цвета, на шее имелась тонкая золотая цепочка. Тех, кто знает мужчину, фоторобот которого составлен в рамках расследования дела, тоже просят позвонить по указанным телефонам.

Екатеринбург, служба информации

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