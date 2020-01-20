Николай Цуканов вручил ветеранам и тыловикам медали к 75-летию Победы (ФОТО)

Сегодня полпред президента Николай Цуканов вручил памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» – их получили 10 екатеринбуржцев – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«С огромным уважением мы относимся к вам, тем, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы. 75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей, благодаря вам», – поздравил полпред с наступающим юбилеем участников войны в ходе церемонии награждения.

Еще одного ветерана, 95-летнего Александра Васильевича Леднева, полпред поздравил в его квартире. Александр Васильевич участвовал в боевых действиях в Белоруссии и Восточной Пруссии, в освобождении Варшавы, штурме Кенигсберга, войну закончил в Штеттине, после его направили служить в Польшу. Леднев последние 18 лет участвует в парадах Победы в екатеринбурге, будет принимать участие в праздновании 75-летия Победы.

Всего в УрФО юбилейные медали должны получить 64 490 человек. В ходе совещания, которое прошло сегодня в полпредстве, Цуканов напомнил: все медали необходимо вручить до 8 мая, причем тем, кто будет заниматься организацией поздравлений, необходимо помнить о возрасте и состоянии здоровья участников боевых действий и тыловиков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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